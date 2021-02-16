مسقط ـ العمانية : تشارك اللجنة العمانية للشطرنج في بطولة العرب وأفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج الكلاسيك التي ينظمها الاتحادان العربي والأفريقي خلال الفترة من 25 إلى 27 فبر اير الجاري عبر الاتصال المرئي. وتأتي مشاركة اللجنة العمانية للشطرنج في البطولة بعد الدعوة التي تلقتها من اللجنة المنظمة للبطولة، حيث تهدف البطولة إلى تعزيز اللعبة ورفع المستوى الفني للاعبي الشطرنج، ومواصلة النشاط التنافسي وفتح قنوات التواصل بين اللاعبين العرب واللاعبين في القارة الأفريقية.ويحق لجميع لاعبي ولاعبات الدول العربية وأفريقيا ممن لديهم رقم دولي (FIDE ID) المشاركة في البطولة التي ستقام على أربع مراحل /تمهيدية – ووسطى للرجال – ونهائيات للنساء – ونهائيات رجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الشطرنج تشارك في بطولة العرب وأفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج الكلاسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.