الثلاثاء القادم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يرعى ختام مسابقة درع الوزارة لكرة اليد

تختتم يوم الثلاثاء القادم منافسات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد و اعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية والاندية المشاركة في البطولة .

من جانب اخر تقام يومي الجمعة والسبت القادمين 8 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021 حيث تقام يوم الجمعة 5 مباريات في المباراة الأولى فيلتقي نادي العروبة صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفريق ظفار صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط عند الساعة الرابعة عصرًا على صالة مجمع السعادة الرياضي، وعلى نفس الصالة يلتقي في الساعة السادسة مساء الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة مع قريات صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط في مباراة مهمة للطرفين وخاصة الاتحاد الذي يتطلع للفوز ومنافسة نزوى على الصدارة.وعلى صالة المجمع الرياضي بصحار تقام ثلاث مباريات يلتقي في المباراة الأولى عند الرابعة عصرا نادي عبري صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة مع نادي الخابورة صاحب 7 نقاط الذي يتواجد في المركز قبل الأخير، وعلى نفس الصالة يلتقي في الساعة الخامسة والنصف مساء السويق الذي يملك 9 نقاط مع صحم صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وعلى نفس الصالة يلتقي في الساعة السابعة مساء نادي صحار الذي يملك 12 نقطة في المركز الخامس مع الشباب صاحب الـ9 نقاط.وتقام يوم السبت 3 مباريات يلتقي في الساعة الرابعة عصرًا بصالة مجمع السعادة الرياضي نادي النصر صاحب الـ9 نقاط مع قريات صاحب الـ10 نقاط، وعلى نفس الصالة يلتقي عند الساعة السادسة مساء نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني مع نادي العروبة صاحب المركز الثالث في مباراة قمة لتبادل المراكز، وعلى صالة المجمع الرياضي بصحار يلتقي عند الساعة الرابعة عصرا نادي صحم مع نادي الشباب . ويقام الدوري من مرحلة واحدة بنظام تجميع النقاط، يصعد الفريقان الحاصلان على الأول والثاني مباشرة لدوري الدرجة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الأخير والفائز منهما يصعد للدرجة الأولى.