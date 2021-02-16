اللجنة العمانية للمبارزة تبرم اتفاقيات تعاون مع الأندية لتفعيل ونشر اللعبة

تهدف إلى تدريب لاعبي الأندية وإعدادهم للمشاركة في البطولات الدولية

أقامت اللجنة العمانية للمبارزة مساء أمس الأول حفل توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الأندية الرياضية بالسلطنة وهي أندية أهلي سداب ونادي عمان وقريات وصلالة والبشائر والنهضة، وذلك في قاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي برعاية خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وبحضور خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة العمانية للمبارزة ورؤساء الأندية ولفيف من المدعوين، وتأتي هذه الاتفاقيات في اطار حرص اللجنة العمانية للمبارزة على تعزيز نشاط رياضة المبارزة بالسلطنة وادراجها ضمن الرياضات والنشاطات الممارسة بالنادي، الى جانب نشر ثقافة رياضة المبارزة الأولمبية في الأندية المحلية والمساهمة في اعداد لاعبي الأندية وتأهيلهم بالشكل المناسب عبر وجود كادر تدريبي متخصص بقيادة المدرب هشام كرشود.

انجازات عديدة

استهل الحفل بكلمة ترحيبية من خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة العمانية للمبارزة والذي رحب بالجميع وقال:” ان هذا اليوم يعد محطة مهمة في مسيرة اللجنة العمانية للمبارزة التي بدأت منذ سنتين والتي حققت خلالها اللجنة انجازات عديدة، واليوم هو بداية لنشر هذه اللعبة الأولمبية الرائعة في أنحاء السلطنة .

وأضاف الشعيبي بأن اللجنة ومنذ تأسيسها لم تتوقف عن العمل بالرغم من التحديات، لافتا الى أن الانجازات التي تحققت هي بداية لمسيرة النجاح، وأن هذا الاصرار والطموح مني على أساس قوي وهو نابع من الشغف والمحبة للعبة المبارزة، وأشار رئيس اللجنة الى أن جميع لاعبي الأندية سيكونون تحت أيد أمينة وسيعملون على تحقيق الانجازات التي تطمح لها الأندية، واختتم الشعيبي كلمته بالشكر والامتنان للجهود التي يبذلها مجلس الادارة والمدرب هشام كرشود مدرب المنتخب الوطني وكافة اللاعبين وأولياء أمورهم في حرصهم على مواصلة مسيرتهم الرياضية في لعبة المبارزة.

عقب ذلك تابع الجميع مادة فلمية قصيرة من انتاج اللجنة والتي كانت بعنوان “المبارزة العمانية .. نحو العالمية”، حيث تم في الفيديو استعراض بعض اللقطات من المشاركات السابقة والمحطات التدريبية المتنوعة.

بعدها بدأت مراسم توقيع الاتفاقيات، حيث وقع بالنيابة عن اللجنة العمانية للمبارزة خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة، بينما مثل نادي عمان في التوقيع السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس النادي، ووقع عن نادي صلالة علي بن عوض فاضل ممثلا عن النادي، بينما مثل نادي أهلي سداب الدكتور مروان بن جمعة ال جمعة رئيس النادي، ووقع سالم بن أحمد المزاحمي رئيس نادي النهضة نيابة عن ادارة النادي، ومثل نادي البشائر راشد بن محمد الهاشمي رئيس النادي ووقع عن نادي قريات رئيس النادي محمد بن خلفان المشرفي.

الارتقاء باللعبة

أوضح خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بأن الاتفاقية التي تم توقيعها بين اللجنة العمانية للمبارزة والاندية الستة هي محل تقدير وهي بادرة تحسب للجنة العمانية للمبارزة، لافتا الى أن هذه الخطوة تساهم في سبيل الارتقاء وتطوير اللعبة على مستوى أندية السلطنة، لافتا الى أن اللجنة بذلك تضع اللبنة الاولى والأساسية في هذه اللعبة عبر الاستثمار المناسب في اللاعبين ووضع قاعدة لهم، متمنيا التجاوب والتفاعل اللازمين من الاندية لتكون هذه المراكز التدريبية أحد المحطات الهامة لتأسيس اللاعبين، وأكد العيسائي بأن الوزارة ومنذ اشهار اللجنة، قامت بتقديم الدعم المادي والمعنوي المناسبين للجنة، الى جانب تخصيص صالة مخصصة للتدريبات في استاد السيب، مشيرا في الوقت نفسه الى أن لدى الوزارة خطة لتجهيز مرفق يتناسب مع ما وصلت اليه هذه الرياضة مشيدا بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات المبارزة الذين نجحوا في تحقيق المراكز المشرفة في الفترة الماضية على الصعيدين العربي والخليجي.

وتنص البنود الرئيسية للاتفاقية على التزام اللجنة العمانية للمبارزة بتدريب لاعبي الأندية في مقر التدريب الخاص باستاد السيب أو أي مكان اخر مجهز بالادوات المناسبة وفقا لحاجة التدريب، الى جانب اعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية والمعسكرات التدريبية بناءَ على مدى جاهزية واستعداد اللاعبين، كما أن اللجنة ستقوم بتنظيم بطولات سنوية للأندية المحلية في لعبة المبارزة مع اشراك كافة اللاعبين المنتسبين للاندية في تلك الأحداث والمناشط.