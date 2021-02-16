فوز أرجوان والجابري وضوء والعبور والشايبة وشاهين بسيارات و255 مطية تشارك فـي الفترة الصباحية

فـي اليوم الثاني لمهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية بأدم

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

تتواصل بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم المتعة والإثارة لمهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية التي تستمر فعالياته حتى الـ٢٠ من فبراير الجاري وسط منافسة قوية بين المُلَّاك والمضمِّرين المشاركين من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليحي لحصد الجوائز القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، وخصوصا في أشواط الفترة المسائية التي خصصت لها السيارات والرموز والمبالغ النقدية، حيث شهدت الفترة المسائية في اليوم الأول من المهرجان إقامة 6 أشواط لفئة الحقائق لمسافة 4 كم وخصصت لها جوائز السيارات والرموز، وأسفرت نتيجة الشوط الأول بكار عن حصول أرجوان لمحمد بن علي بن حميد الوهيبي على المركز الأول ونالت كأس البشائر وسيارة، بينما نالت الشاهينية للهجانة السلطانية ومضرها حمد بن سلطان الغفيلي المركز الثاني، وفازت شموخ لعبيد بن علي بن سليم الجنيبي بالمركز الثالث.

الشوط الثاني قعدان

وفي الشوط الثاني حصد الجابري لهجن الطايلات والمضمر سلطان بن محمد السويدي المركز الأول، ونال بندقية البشائر وسيارة، بينما حل هملول لهجن الطايلات والمضمر سالم بن مسلم العامري في المركز الثاني، وحصل كفو لصقر بن هدوب بن سعيد العمري على المركز الثالث.

الشوط الثالث بكار

وفي الشوط الثالث ـ سيارة، حصل ضوء لسعيد بن حمد بن هادي الحبابي على المركز الأول وفاز بالسيارة، واحتل المركز الثاني وزن لحمود بن حميد بن محمد الحجري، وحصل البشائر لجاسم بن محمد بن سيف الدرعي المركز الثالث.

الشوط الرابع بكار

وفي الشوط الرابع فازت العبور لخليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي بجائزة السيارة، بينما نالت عبير لمحمد بن حمد بن حميد البطيني المركز الثاني، وحصلت مرموقة لحمود بن هدوب بن سعيد العمري المركز الثالث.

الشوط الخامس قعدان

أما سيارة الشوط الخامس فذهبت لشاهين لذياب بن سليم الصغير الجحافي، وحل مولع لأحمد بن شطيط بن سعيد الجحافي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث كان من نصيب ملبي لعبدالله بن طويرش الوهيبي.

الشوط السادس بكار

وفي الشوط السادس احتلت الشايبة لحمود بن هدوب بن سعيد العمري المركز الأول وفازت بالسيارة، وفاز طلوع لناصر بن سالم رغيميش المبيحسي بالمركز الثاني، بينما فاز شروط لحثيث منقاش سعيد الحرسوسي بالمركز الثالث.

أشواط الفترة الصباحية لليوم الثاني

وقد شهدت الفترة الصباحية لليوم الثاني من المهرجان إقامة 8 أشواط لفئة اللقايا لمسافة 5 كم، شاركت فيها 225 مطية، وقد أسفرت نتيجة الشوط الأول للقايا أبكار عن فوز جبارة بالمركز الأول لصاحبها حمد بن مطر بن حمد الشامسي، وفي المركز الثاني فتنة لصاحبها بدر بن رامس بن محمد الجحافي، وجاء ثالثا غرايب لصاحبها محمد بن سعيد بن حميد الجحافي.

الشوط الثاني لقايا قعدان

والشوط الثاني للقايا قعدان نال مهدي لصاحبه سعيد بن الصغير المالكي، وفي المركز الثاني غازي لصاحبه أحمد بن عبدالله الحميدي الدرعي، وفي المركز الثالث زيزوم لصاحبه محمد بن علي بن حميد الوهيبي ومضمرها سعيد بن عامر بن سالم المغيري.

الشوط الثالث لقايا أبكار

والشوط الثالث للقايا أبكار استحوذت على المركز الأول البشائر لصاحبها أسعد بن غريب بن سعد الجنيبي، وفي المركز الثاني البويضاء لصاحبها عبدالله بن غدير بن حمدان الوهيبي، وفي المركز الثالث مطفية لصاحبها عبيد بن عبدالله بن سعود الدرعي.

الشوط الرابع لقايا أبكار

الشوط الرابع للقايا أبكار حصلت شقراء لصاحبها حميد بن محمد بن حديد الجنيبي، وفي المركز الثاني الناقة خبرة لصاحبها علي بن سلطان بن محمد الهاشمي. أما منحاف فحصلت على المركز الثالث لصاحبها حمود بن عبدالله بن سالم الجحافي.

الشوط الخامس لقايا قعدان

أما الشوط الخامس للقايا قعدان فحصل جلمود لصاحبه محمد بن أحمد بن سهيل العامري، وفي المركز الثاني المنتصر لصاحبه هلال بن جميل بن عبدالله السعيدي، وفي المركز الثالث مبعد لصاحبه حمد بن سالم بن محمد المدهوشي.

الشوط السادس لقايا أبكار

والشوط السادس للقايا أبكار حصلت على المركز الأول الزاجل لصاحبها حمود بن سعيد بن محمد الحارثي، وفي المركز الثاني مغادرة لصاحبها عبدالله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، والمركز الثالث العنود لصاحبها محمد بن عامر بن حمدان المالكي.

الشوط السابع لقايا أبكار

والشوط السابع للقايا أبكار حصلت على المركز الأول العافية لصاحبها محمد بن علي بن عامر الجابري، وفي المركز الثاني براق لصاحبها هناد بن سيف بن ناصر الرشيدي، أما المركز الثالث فحصلت عليه بشائر لصاحبها خريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي.

الشوط الثامن لقايا قعدان

الشوط الثامن للقايا قعدان حصل على المركز الأول المختبر لصاحبه صالح بن حمد بن حمدان الوهيبي، وفي المركز الثاني المختبر لصاحبه أسعد بن غريب بن سعد الجنيبي، أما المركز الثالث فحصل عليه الفارس لصاحبه محمد بن حمود بن محمد الدرعي.

أشواط اليوم الصباحية والمسائية

تقام صباح اليوم 7 أشواط خلال الفترة الصباحية لفئة اليداع لمسافة 6 كم خصصت منها 4 أشواط للبكار عام و3 أشواط للقعدان عام ورصدت لها جوائز نقدية، بينما تقام خلال الفترة المسائية 5 أشواط لنفس الفئة ورصدت لها جوائز السيارات والرموز والنقدية.