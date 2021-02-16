قرعة دور الأربعة لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بمقر الاتحاد في الواحدة ظهر اليوم

تقام في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم قرعة منافسات المربع الذهبي لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم باستاد السيب ، وسيحضر مراسم القرعة ممثل عن بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للمسابقة الأغلى بالسلطنة والمعنيين برابطة الدوري العماني بالاضافة إلى ممثلي الأندية الأربعة المتأهله لهذا الدور ، كما سيتواجد عدد من وسائل الإعلام المختلفة لتغطية الحدث الذي من خلاله سنتعرف على مواجهات نصف النهائي التي ستلعب بنظام الذهاب والإياب قبل الكشف عن المتأهلين للنهائي الحلم الذي سيقام في السابع من مارس القادم تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

الجدير بالذكر ، أن نادي ظفار هو بطل النسخة الماضية للمسابقة بعد تغلبه في النهائي على العروبة بركلات الترجيح 5/4 إثر إهدار لاعب الوسط ثويني حديد للركلة الخامسة لفريقه والتي تصدى لها العملاق فايز الرشيدي من ساحة مجمع الرستاق الرياضي ، ليعانق ظفار اللقب التاسع في تاريخه .

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