وكيلا التربية والتعليم يطلعان على سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية بمدارس جنوب الباطنة

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

قام سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وسعادة ماجد بن سعيد البحري ـ وكيل الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صباح أمس بزيارة عدد من مدارس تعليمية جنوب الباطنة، اطلاعا من خلالها على سير العملية التعليمية التعلمية والإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) في مدارس المحافظة بحضور عدد من مديري العموم بالوزارة والمسؤولين المعنيين والتربويين.

وقد شملت الزيارة مدرسة الخليل بن شاذان للتعليم الأساسي (5 ـ 9) بولاية نخل، ومدرسة المعالم للتعليم الأساسي (1 ـ 4) بولاية العوابي، ومدرسة أروى بنت الحارث للتعليم الأساسي (10 ـ 12) بولاية الرستاق.

وتم خلال زيارة المدارس الالتقاء بالهيئة الإدارية والتدريسية وعدد من الطلبة والطالبات، ومناقشة وضع التعليم المدمج والتعليم عن بُعد وطرق ووسائل التدريس المُتبعة والوقوف على أبرز الملاحظات، وقدمت إدارات المدارس شرحًا عامًا عن الجهود التي بذلتها المدارس في سير العملية التعليمية والاجراءات التي تبذل في سبيل رفع مستوى التحصيل الدراسي ومواكبة التعليم المدمج والتعليم عن بُعد من خلال المنصات الالكترونية التعليمية والأنشطة التربوية المصاحبة التي تمارس مع الطلبة، إضافة لمبادرات المجتمع المحلي ومجالس أولياء الأمور والجهود الكبيرة في دعم العملية التعليمية التعلمية والمشاريع والمبادرات التربوية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، كما تم الوقوف عن قرب على الاختبارات والأنشطة المقدمة للطلبة إضافة لشبكات الاتصالات والإنترنت.

كما وقف وكيلا التربية والتعليم خلال الزيارة على آخر المراحل الإنشائية للمبنى الجديد لمدرسة أروى بنت الحارث للتعليم الأساسي (10 ـ 12) (قيد الإنشاء) وتم استعراض الملاحظات ونسبة الإنجاز بمعية المهندسين المختصين.

وفي ختام الزيارة التقى وكيلا التربية والتعليم بعدد من المسؤولين والتربويين والمعنيين بتعليمية جنوب الباطنة في جلسة نقاشية تم من خلالها استعراض أبرز الملاحظات الميدانية والعمل المشترك والجهود المبذولة والتعاون البناء والمُثري للعلمية التعليمية وذلك بمبنى الإشراف بتعليمية المحافظة.

وقد كانت الزياره بحضور الدكتور وليد بن طالب الهاشمي ـ القائم بأعمال مدير عام تعليمية جنوب الباطنة وعدد من المسؤولين بتعليمية المحافظة.