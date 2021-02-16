إنطلاق بطولة الجابري لكرة الطاولة

إنطلاق بطولة الجابري لكرة الطاولةانطلقت بصالة النادي الأهلي بصنعاء اليوم بطولة الفقيد عبد الله الجابري الأولى لكرة الطاولة، والتي ينظمها النادي.

يشارك في البطولة على مدى ثلاثة أيام 40 لاعبا يمثلون نادي الأهلي والعروبة والهواة، تم توزيعهم على عشر مجموعات بنظام خروج المغلوب.

وافتتحت البطولة بقراءة الفاتحة على روح الفقيد الجابري، قبل أن تشهد المنافسات تأهل كل من بشير المحاقري محمود المحاقري ريان اليفاعي، إلى دور الـ16.

كما تأهل إلى الدور ذاته، أيمن الذماري، صادق القدسي، كمال الحاج، عبدالرحمن شبيل، أيمن العبسي، صادق معوضه وعبد الرزاق الجرادي.

(سبأ)

