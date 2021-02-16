حافلة الأهلي تصل إلى استاد القاهرة.. والجهاز الفني يتفقد أرضية الملعب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة المريخ السوداني.

وحرص الجهاز الفني بقيادة "بيتسو موسيماني"، على تفقد أرضية ملعب المباراة، وذلك فور الوصول إلى استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.