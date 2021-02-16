هاشتاج #برشلونة يتصدر تويتر قبل مواجهة باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برشلونة قبل مواجهة فريق باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لا يهمني التتويج بالبطولة أو الخروج منها ...ما يهمني هو أن نقدم مباريات جيدة تليق بإسم وكيان نادي برشلونة وحتى وإن خرجنا نخرج مرفوعي الرأس وبشرف ولآخر نقطة عرق في الجبين هذا الكيان تراجع إسمه كثيرا على المستوى الأوروبي وحان رد الإعتبار له ولو بأداء مشرف وليس تتويج " و "‏جماهير برشلونة مستنيه ايه من ماتش باريس ده بجد".

وقال آخرون "‏‎#دوري_ابطال_اوروبا

برشلونه اكثر اللاعبين في نهاية مسيرتهم وباريس عنده نجوم بس يلعبون في دوري ضعيف اتوقع المباراة ما راح يكون فيها متعه زمان كانت قويه مرة ومن مباريات دوري المجموعات في مباريات قويه ومواجهات بين اقوى الفرق اما ذحين يمكن المتعه تلقاها في مبارة وحده في كل البطوله" و "‏بالتوفيق برشلونة دائما أتوقع فوز برشلونة على باريس سان جيرمان النتيجة 2/1".



وأعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة عودة جيرارد بيكيه، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد في شهر نوفمبر الماضي، بمسابقة الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالتالي:



حراسة المرمى: تير شيتيجن - نيتو - بينيا.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربرو - مينجويزا - أومتيتي - بيكيه - ديست.



خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - دي يونج - ماتيوس- بويج - بيدري - بيانيتش.



خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - برايثويت - ديمبلي