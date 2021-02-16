22 لاعبا في قائمة الاتحاد استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على قائمة الفريق للسفر إلي السويس والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي محمد صبحى وصبحى سليمان فى حراسة المرمى كريم يحيى ودايمون لوى ومحمود رزق والسيد سالم ومروان النجار فى الدفاع فى الوسط.. كريم الديب وفوزى الحناوى وحسام عاشور وخالد الغندور ومروان عطيه وعبد الغنى محمد وأحمد نبيل مانجه وعبد السميع ابراهيم وأحمد حجى وأحمد راشد ومحمد الصباحى فى الهجوم.. خالد قمر واكوى و رزاق سيسيه و روماريو.

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