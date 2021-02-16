خالد الغندور: الله يكون في عون الأهلي والمريخ النهارده

نشر الاعلامى خالد الغندور تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيسبوك ".وكتب الغندور " الله يكون في عون الاهلي و المريخ اليوم و الزمالك و الاسماعيلي غدا في هذا الجو الصعب برد و رياح ".
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة المريخ السوداني.
وحرص الجهاز الفني بقيادة "بيتسو موسيماني"، على تفقد أرضية ملعب المباراة، وذلك فور الوصول إلى استاد القاهرة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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