إبراهيم نور الدين يدير مباراة النجم الساحلي ويونج في الكونفدرالية

اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين لادارة مباراة العودة بين النجم الرياضي الساحلي و ضيفه يونج بافالوز في اطار الدور التمهيدي الأخير لكاس الكنفدرالية الأفريقية ويقام اللقاء على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، يوم الاحد 21 فبراير الجاري . طاقم التحكيم المصري و المتكون من ابراهيم نور الدين كحكم رئيسي سيساعده كل من :

مساعد أول : سمير جمال سعد

مساعد ثاني : احمد توفيق علي

حكم رابع : احمد الغندور

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