الزمالك يستقدم أحدث جهاز استشفاء عالمي للفريق

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، عن استقدام جهاز استشفاء عالمي للاعبين على أحدث مستوى.

وأكد أسامة أن هذا الجهاز تم استقدامه من أجل الإصابات العضلية، حيث أنه يحمي العضلة من الإصابة، ويساعد بشكل قوي على سرعة العودة.

وأضاف أن هذا الجهاز يتم استخدامه بشكل دوري للمساعدة في علاج الإصابات، بجانب أجهزة الاستشفاء الأخرى المتواجدة داخل النادي.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن هذا الجهاز لا يتواجد في مصر سوي داخل نادي الزمالك.. مشيرا إلى أنه أحدث الأجهزة الخاصة بعمليات الاستشفاء حول العالم، وله مميزات عديدة وممتازة.