جماهير برشلونة تحتشد أمام كامب نو لدعم الفريق أمام باريس سان جيرمان

واحتشد عدد كبير من جمهور البارسا خارج ملعب كامب نو لدعم فريقهم قبل مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان، متجاهلين قواعد التباعد الإجتماعي الخاصة للحد من فيروس كورونا.
وتجمع عدد من جمهور البارسا أيضًا خارج الفندق الذي يتواجد به فريق باريس سان جيرمان قبل ذهابهم لملعب كامب نو.
وتنطلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
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