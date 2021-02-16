برشلونة ضد باريس سان جيرمان غريمان مجددًا.. تابع الآن كواليس القمة الأوربية اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - تُقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، 16 فبراير 2021، مباراة ذات طابع خاص بين غريمين قويين، نادي برشلونة ضد باريس سان جيرمان، حيث تقع تلك المواجهة علي ملعب الكامل ناو ضمن مواجهات الدور 16 من البطولة المحببة للجميع بطولة دوري أبطال ارويا، ويغيب عن اللقاء نجم النادي الفرنسي، نيمار داسيلفا، وذلك إثر إصابته في العضلة الضامة، حيث سيغيب عن المستطيل الأخضر لمده تصل إلي 4 أسابيع.

وصرحت الصحيفة الأسبانية سبورت، بشأن قرار المدير الفني لنادي برشلونة، حول مشاركه مدافع الفريق بيكيه ضد باريس سان جيرمان، وأوضحت أن قرار رونالد كومان مدرب الفريق، مازال معلقا، على تقارير الأطباء الخاصة باللعب، ومدي استعداده وجاهزيته للمباراة.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

التشكيل المتوقع لصاحب الأرض برشلونة

حيث صرحت كذلك جريده سبورت الأسبانية، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في اللقاء:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، أوسكار مينجويزا، كليمو لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينيكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.

التشكيل المتوقع للفريق الضيف باريس سان جيرمان

فمن المتوقع أن يبدأ الفريق الفرنسي، بقياده مديره الفني ماوريسيو بوكيتينو:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، كورزاوا.

خط الوسط: جايي، لياندرو باريديس، دراكسلر.

خط الهجوم: مويس كين، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.

وجدير بالذكر انه قد استعد النادي الكتالوني لمواجه اليوم أتم الاستعداد، ولكن المنافس فريق قوي وعنيد، حيث يتطلع الفريقين إلي الفوز والوصول إلي دور الثمانية، ولذلك لن تكون مواجه اليوم سهله أبدا، حيث دائما ما تصبح موجهات في الفريق من أقوي المواجهات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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