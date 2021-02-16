انت الان تتابع تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني… تعرف عليه سريعاً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتقابل اليوم الموافق الثلاثاء الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة النادي الأهلي والمريخ السوداني في أولي مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، و سوف تلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر انه قد أوكل للحكم الزامبي سيكازوي إدارة المباراة، و ليست هذه المرة الأولي التي يلتقى فيها الفريقين العريقين، فقد التقيا من قبل لأكثر من مرة في البطولات الأفريقية. فاليكم نبذة سريعة عن تاريخ نادى المريخ، كذلك تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني.

نادي المريخ و بطولاته

تأسس هذا النادي العريق و الذي يعرف أيضاً بالزعيم، و الصفوة، كذلك الأحمر الوهاج، و أيضاً بطل الكؤوس المحمولة جوا) في عام 1927، و حدث ازدهار و انتعاش للنشاط الرياضي به عام 1946، ويعد هذا النادي من اكبر الأندية السودانية، و اكثرها مشاركة في البطولات، و حصولا على الألقاب (المحلية كانت أو الخارجية).

فبالنسبة لبطولاته الداخلية: فقد فاز بالدوري السوداني الممتاز لـ 22 مرة، و 25 مرة هو عدد مرات حصوله على كاس السودان، أما درع الإنقاذ فقد حصل عليه 6 مرات، أما بالنسبة لبطولاته الخارجية فقد جاءت كالتالي: 3 مرات حصل على كاس سيكافا للأندية، وقد حصل لمرة واحدة على كاس الكؤوس الأفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

أما عن تاريخ مواجهات الأهلي المصري و المريخ السوداني: فلقد تواجه كل من الفريقين 6 مرات في البطولات الإفريقية، و قد تمكن الأهلي من التغلب على المريخ 4 مرات، أما المريخ ففاز في مباراة واحدة فقط، و انتهت المباراة بالتعادل لمرة واحدة. و 11 هدف هو عدد الأهداف التي سجلها الأهلي بمرمى المريخ، أما المريخ فقد تمكن من إحراز 5 أهداف طوال الـ 6 مقابلات.

جدير بالذكر أن المؤشرات و بشكل كبير تصب في صالح الأهلي، و تؤكد على قدرة الأهلي على تحقيق المكسب اليوم، خاصة و أن الفريق يشهد انتعاش بين صفوفه في الفترة الأخيرة، و لكن هل ستؤثر الغيابات على الفريق و نتيجة المباراة؟ حيث يغيب العديد من لاعبي الأهلي عن قائمة المباراة سواء للإصابة، أو الإيقاف.