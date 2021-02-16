رئيس الفيفا يزور الجزائر الأسبوع المقبل

الجزائر ـ د. ب. أ:كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قيام السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بزيارة رسمية للجزائر يومي 21 و22 فبراير الجاري.وأوضح الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي أن هذه الزيارة تأتي ضمن التقارب بين الاتحادات الأعضاء بما يسمح لرئيس الفيفا بالتباحث مع مسؤولي الكرة الجزائرية حول ترقية قيم كرة القدم وتطويرها.وتأتي زيارة انفانتينو، وسط جدل كبير أثاره رفض وزارة الرياضة مطلب اتحاد الكرة الجزائري بتعديل لوائحه الأساسية قبل انعقاد جمعيته الانتخابية.

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