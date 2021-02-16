الأحد المقبل انطلاق مباريات الأسبوع العاشر لدوري عمانتل لكرة القدم

مسقط ـ العمانية :تتواصل منافسات دوري عمانتل لكرة القدم يوم الأحد المقبل في أسبوعه العاشر بإقامة 4 مباريات يلتقي خلالها السيب المتصدر مع النصر باستاد السيب الرياضي ونزوى مع صحار بالمجمع الرياضي بنزوى وصحم مع الاتحاد بالمجمع الرياضي بصحار والرستاق مع المصنعة بالمجمع الرياضي بالرستاق.وسوف تستكمل مباريات هذه الجولة في اليوم التالي بلقاء ظفار الوصيف مع السويق بالمجمع الرياضي بالرستاق ومسقط مع النهضة باستاد السيب الرياضي وفي نفس الملعب سيلتقي نادي عُمان مع بهلا.وكانت الجولة الماضية قد أسفرت عن فوز بهلا على السيب 1 / صفر وظفار على صحم 2 / صفر والرستاق على النهضة 3 / 1 والسويق على نادي عمان 4 / 1 والنصر على مسقط 1 /صفر والمصنعة على صحار 1 / صفر وتعادل الاتحاد مع نزوى 1 / 1.ولا يزال السيب يتصدر الدوري العام برصيد 22 نقطة يليه ظفار 19 نقطة ثم المصنعة 17 والسويق 16 والنصر 15 والرستاق وبهلا 14 ونادي عُمان 10 والاتحاد 9 وصحار 7 ونزوى 6 والنهضة ومسقط 3 وصحم بلا نقاط حتى الآن.

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