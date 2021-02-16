تقارير إسبانية تكشف النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

كشفت وسائل إعلامية إسبانية ، تفاصيل النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ووفقا للوسائل الإعلامية، فإن النظام الجديد لدوري الأبطال سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلًا من 32 فقط في النظام الحالي ، على ان تقام المباريات ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وأوضحت أن نظام التأهل إلى البطولة سيستمر عبر بطولات الدوري المحلية، ولن يتم تقليل عدد الفرق المشاركة لأي دولة.
وأوضحت التقارير إنه سيتم وضع حدود بعدم مشاركة أكثر من 5 أو 6 فرق من نفس الدولة، بينما ستذهب المقاعد الأربعة الإضافية في البطولة إلى أفضل فريقين (وفقا لمعامل اليويفا) لم يتأهلا، ومقعد إضافي للدوري صاحب التصنيف الخامس في أوروبا.
بينما سيذهب المقعد الأخير لأفضل بطولة دوري لا تمتلك فريقا يشارك بشكل مباشر في البطولة.
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