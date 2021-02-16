تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود الهجوم

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في العاشرة مساءً على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

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