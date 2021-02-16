مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام برشلونة

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمباراة برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو. ويغيب عن باريس سان جيرمان، نجمه البرازيلي نيمار جونيور بداعي الإصابة.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: فلورينزي - كيمبيبي - ماركينيوس - كورزاوا

خط الوسط: باريديس - إدريسا أجاي - فيراتي

خط الهجوم: كيليان مبابي - مويس كين - ماورو ايكاردي

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