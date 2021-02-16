ناشئ الاتحاد السكندري يوقع لأحد أندية الدرجة الأولى التركية

قرر الاتحاد السكندري الاستغناء عن المدافع الناشئ بلال مصطفي مواليد 2001 . ووقع اللاعب علي عقد انضمام لنادي بورصاسبور التركي احد اندية الدرجة الاولي،والذي يحتل النادي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 21 مباراة.

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