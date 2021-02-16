قفشة يسجل هدف التقدم للأهلي أمام المريخ السوداني

سجل مجدي قفشة هدف النادي الاهلي الأول في شباك المريخ السوداني فى الدقيقة 58 من عمر المباراة المقامة بينهما فى الجولة الاولى لمنافسات دورى المجموعات بدورى أبطال افريقيا .
بدأت أحداث الشوط الأول بسيطرة من جانب النادى الأهلى الذى أتيحت له أكثر من فرصة للتهديف واحراز هدف التقدم فى ظل دفاع منظم من
فريق المريخ السودانى .
وشهدت البدايات تفوق أهلاوي وتعرض النيجيرى اجاى للعنف من مدافع المريخ السودانى ضياء الدين محجوب الذى حصل على الكارت الأصفر .
وكاد الأهلى يتقدم فى الدقيقة 14 ولكن كهربا فشل فى استغلال الفرصة بعد تسديد الكرة عالية .
استمر الضط الأهلاوى على الدفاع السودانى ولكن بمحاولات لم تنجح فى ظل التكتل الدفاعى وعدم استغلال بواليا وكهربا لكل الكرات
العرضية وعدم القدرة على الهروب من الدفاع السودانى .
وفى الدقيقة 30 مرر بواليا كرة طولية من خلف المدافعين لافشة ولكن الدفاع نجح فى منعها لتصل الى حارس مرماهم .
تركز اللعب فى منتصف الملعب من خلال كرات تمريرات قصيرة استطلاع من خلال الأهلى الوصول الى مرمى المنافس أكثر من مرة وكان
أخطرها فى الدقيقة 42 عن طريق تصويبة محمد هانى التى علت العارضة بقليل .
وسبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية:
خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة إفريقيا للأندية
أبطال الكؤوس في نسخة 1993.
نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة واحدة.
ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الكابتن محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية ورئيس النادي الأهلي الحالي.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.
ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.
بلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وخسر في 3 فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.
نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة واهتزت شباكه في 11 مناسبة.
آخر مواجهات الأهلي أمام الأندية السودانية كانت في مطلع فبراير من العام الماضي 2020 أمام الهلال لحساب الجولة السادسة لمجموعات دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1.
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