الأهلى والمريخ .. تعادل سلبي في الشوط الأول وسط تفوق أهلاوى ودفاع سوداني

تعادل فريقا الأهلى والمريخ السودانى سلبيا فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دورى أبطال افريقيا.

بدات أحداث الشوط الأول بسيطرة من جانب النادى الأهلى الذى أتيحت له أكثر من فرصة للتهديف واحراز هدف التقدم فى ظل دفاع منظم من فريق المريخ السودانى .

وشهدت البدايات تفوقا أهلاويا وتعرض النيجيرى اجاى للعنف من مدافع المريخ السودانى ضياء الدين محجوب الذى حصل على الكارت الأصفر.

وكاد الأهلى أن يتقدم فى الدقيقة 14 ولكن كهربا فشل فى استغلال الفرصة بعد تسديد الكرة عالية .

استمر الضغط الأهلاوى على الدفاع السودانى ولكن بمحاولات لم تنجح فى ظل التكتل الدفاعى وعدم استغلال بواليا وكهربا لكل الكرات العرضية وعدم القدرة على الهروب من الدفاع السودانى .

وفى الدقيقة 30 مرر بواليا كرة طولية من خلف المدافعين لافشة ولكن الدفاع نجح فى منعها لتصل الى حارس مرماهم .

تركز اللعب فى منتصف الملعب من خلال كرات تمريرات قصيرة استطلاع من خلال الأهلى الوصول الى مرمى المنافس أكثر من مرة وكان أخطرها فى الدقيقة 42 عن طريق تصويبة محمد هانى التى علت العارضة بقليل .

وسبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية:

خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة واحدة.

ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الكابتن محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية ورئيس النادي الأهلي الحالي.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.

ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

بلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وخسر في 3 فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.

نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة واهتزت شباكه في 11 مناسبة.

آخر مواجهات الأهلي أمام الأندية السودانية كانت في مطلع فبراير من العام الماضي 2020 أمام الهلال لحساب الجولة السادسة لمجموعات دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1.