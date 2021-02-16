كهربا يضيف الهدف الثانى للأهلي فى مرمى المريخ السوداني

أضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثانى للنادى الأهلى فى مرمى المريخ السودانى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وكان محمد مجدى قفشة قد تقدم للأهلى فى الدقيقة 58 من عمر المباراة . وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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