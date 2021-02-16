إصابة حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

أصيب حكم لقاء الأهلي والمريخ السوداني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء المقام حاليا على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا. وسقط الحكم في أرض الملعب مصابا بشد عضلي. وحتى الدقائق الأخيرة مازال الأهلي متقدما بثلاثة أهداف دون رد سجلها مجدي قفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

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