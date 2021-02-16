نشر "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، عن استقدام جهاز استشفاء عالمي للاعبين على أحدث مستوى. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوي الممتاز. قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب قطر الأسبق، إن أفضل فترات حياته على المستوى الفني، كانت داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن حسام حسن استطاع أن يفعل ما فشل مانويل جوزيه في تحقيقه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. أحدث جهاز استشفاء عالمي للفريق .. وإعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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