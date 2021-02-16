مولودية الجزائر يستعد لمواجهة الترجي التونسي بعد تعادل الزمالك

عاد نادي مولودية الجزائر اليوم الثلاثاء إلى التدريبات استعدادا لملاقاة ضيفه الترجي الرياضي التونسي الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكشف مولودية الجزائر عبر صفحته بشبكة "فيسبوك" أن القائد عبد الرحمن حشود غاب عن مران اليوم بسبب إصابة أسفل الساق.
وقررت رابطة الدوري الجزائري للمحترفين تأجيل مباراة مولودية الجزائر أمام مضيفه شبيبة سكيكدة ضمن المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة لإتاحة المجال أمام المولودية للإعداد الجيد للمواجهة الهامة أمام الترجي التونسي لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي المؤجلة لمولودية الجزائر في الدوري المحلي.
يذكر ان مولودية الجزائر يحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بنقطة واحدة مناصفة مع الزمالك فيما يتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على ضيفه تونجيت السنغالي 2 /1.
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