مبابي يتعادل لباريس سان جيرمان ويسجل في شباك برشلونة

نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان ، في شباك برشلونة ، بعد دقائق قليلة من تقدم ليونيل ميسي بالهدف الاول للفريق الكتالوني في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب كامب نو. وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وضياع تسديدات قوية الا ان الفريق الكتالوني ضغط هجوميا رغبة في التسجيل والتقدم على المنافس ومع الضغط والهجوم ، حصل برشلونة على ضربة جزاء نتيجة عرقلة ، تقدم لها ميسي ليسجلها في الدقيقة 27 وأحرز التعادل مبابي في الدقيقة .32 وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان فيما بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: فلورينزي - كيمبيبي - ماركينيوس - كورزاوا خط الوسط: باريديس - إدريسا أجاي - فيراتي خط الهجوم: كيليان مبابي - مويس كين - ماورو ايكاردي

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