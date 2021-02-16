الأولمبية تهنئ الأهلي بالفوز على المريخ السوداني.. وتتمنى التوفيق للزمالك وبيراميدز

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شىء في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تهنئته لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء النادي وجماهيره متمنيا للفريق التوفيق في المباريات المتبقية للبطولة.

كما تمني مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والتوفيق لفريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وأن تحقق جميع الفرق المصرية الانتصارات في جميع المسابقات لتظل مصر دائما في التفوق والريادة.

وقال المهندس هشام حطب: الرياضة المصرية تعيش فترة انجازات خلال الفترة الحالية في ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تشهد الرياضة المصرية في عهده نجاحات كبيرة وتطورا غير مسبوق.

وأعرب المهندس هشام حطب عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لكل الفرق الرياضية المصرية والمنافسة على جميع البطولات ودائما تظل مصر على منصات التتويج.