بعد الفوز على المريخ.. الأهلي يتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، في أولى مبارياتهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني.

تقدم الفريق بالهدف الأول في الدقيقة ٥٦ عن طريق محمد مجدي أفشة، فيما عزز محمود كهربا تقدم الفريق، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة ٦٣ ووالتر بواليا في الدقيقة ٧٠.

الشوط الأول

بدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووالتر بواليا، فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وسعد سمير وأكرم توفيق.

لاحت أولى فرص المباراة الخطيرة في الدقيقة السادسة عندما هيأ بواليا كرة مميزة لأفشة في منطقة الجزاء سددها بالرأس بجوار القائم، وسيطر بعدها الأهلي على اللعب، وتناقل اللاعبون الكرة بشكل مكثف وسدد كهربا كرة قوية أعلى المرمى.

في الدقيقة ٢٠ كاد الأهلي يهز الشباك بعد أن توغل أفشة في منطقة جزاء المريخ وسدد كرة قوية أبعدها الدفاع، وكثف أجايي من تحركاته لفتح ثغرة في دفاعات المنافس الذي اعتمد على الرقابة اللصيقة والضغط المستمر.

وشكل وحيد خطورة كبيرة بعدما أرسل أكثر من عرضية متقنة وكاد كهربا يسجل في الدقيقة ٢٦ لكن المنافس تدخل لإبعاد الكرة.

وفي الدقيقة ٣١ مرر بواليا كرة لأفشة إلا أن حارس المريخ أنقذ الفرصة، وبعدها راوغ بواليا الدفاع وصوب كرة قوية حولها الدفاع لخارج المرمى.

واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي وتناقلوا الكرة إلى أن وصلت إلى السولية الذي سدد إلى جوار القائم.

الدقائق الأخيرة من الشوط شهدت استمرار ضغط لاعبي الفريق وصوب محمد هاني كرة قوية لكنها مرت أعلى العارضة، وتواصلت المحاولات إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

واصل لاعبو الأهلي سيطرتهم مع بداية شوط المباراة الثاني، ومرر هاني عرضية متقنة قام أفشة بتهيئتها لكهربا الذي سدد بجانب المرمى، وفي الدقيقة ٥٢ سدد أجايي رأسية قوية أعلى المرمى، وبعدها بدقيقة بواليا بقوة بجانب القائم.

في الدقيقة ٥٦ افتتح أفشة أهداف المباراة، بعد أن حول عرضية هاني برأسه لتسكن شباك حارس المريخ، الذي رد بشكل سريع بهجمة مرتدة أطلق خلالها لاعب الفريق قذيفة قوية أنقذها محمد الشناوي وحولها خارج المرمى، وبعدها بدقائق نال محمود وحيد بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة ٦٣ مرر أجايي كرة بينية متقنة في عمق دفاعات المريخ، سجل منها كهربا الهدف الثاني في اللقاء معززًا تقدم الفريق.

واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي لينجح بواليا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٧١، بعد أن انفرد بالمرمى وصوب بقوة.

ودفع موسيماني بالثلاثي سعد سمير وأكرم توفيق ومروان محسن بدلًا من بدر بانون وأفشة وكهربا، وفي الدقيقة ٧٨ تألق الشناوي بقوة وأنقذ مرماه من فرصتين محققتين، ورد الأهلي بمرتدة خطيرة انفرد خلالها أجايي وسدد الكرة لكنها تهادت إلى خارج المرمى، وشارك أحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف بدلًا من محمد هاني وبواليا.

واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي على الكرة في الدقائق الأخيرة وأنقذ الشناوي تصويبة قوية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أصيب الحكم سيكازوي، وقام طبيب الأهلي بعلاجه ليكمل المباراة.

واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي على المباراة، وتغاضى الحكم الزامبي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي لمحمد شريف، ليطلق صافرته بانتهاء المباراة بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل وتصدره مجموعته في دوري الأبطال.