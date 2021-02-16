بواليا يسجل الهدف الثالث للأهلي في المريخ ويفتتح أول أهدافه مع المارد الأحمر

أضاف والتر بواليا الهدف الثالث للأهلى فى مرمى المريخ السودانى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات دورى المجموعات بدورى أبطال افريقيا . وكان الأهلى قد تقدم فى بداية الشوط الثانى بهدفين عن طريق محمد مجدى قفشة و كهربا فى الدقيقيتن 58 و 63 . وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين . ويعتبر هدف بواليا هو الأول له مع الأهلى بعد انتقاله اليه من الجونة .

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