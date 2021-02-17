الخطيب يتبادل الدروع مع السفير السوداني بالقاهرة ونائب رئيس المريخ

حرص محمد إلياس، السفير السوداني في القاهرة، والصادق مدبو نائب رئيس مجلس إدارة المريخ السوداني، رئيس بعثة الفريق في مصر، على تهنئة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببرونزية كأس العالم للأندية.
وتبادل محمود الخطيب والسفير السوداني ونائب رئيس نادي المريخ الدروع والقميص الخاص بكل فريق، على هامش لقاء الفريقين، الذي أقيم مساء اليوم باستاد القاهرة، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم على المريخ السوداني بافتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الفريق في الفوز بثلاثة أهداف دون رد، سجلها محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا ووالتر بواليا.
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