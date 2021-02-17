انتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ، برباعية مقابل هدف للفريق الباريسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو
وكان الشوط الاول قد انتهى بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان ، بالتعادل الايجابي 1-1 ، وأحرز ليونيل ميسي الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ، وسجل مبابي التعادل في الدقيقة 32.
وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أمام برشلونة في الدقيقة 65 وسط ضغط هجومي من الفريق الباريسي.
وعزز مويس كين تقدم باريس سان جيرمان باحراز الهدف الثالث في شباك برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، في الدقيقة 70 .
وزاد كيليان مبابي من أوجاع برشلونة بتسجيل هدفه الثالث "هاتريك" والرابع لباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، في الدقيقة 85 ، لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف.
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان
فيما بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: فلورينزي - كيمبيبي - ماركينيوس - كورزاوا
خط الوسط: باريديس - إدريسا أجاي - فيراتي
خط الهجوم: كيليان مبابي - مويس كين - ماورو ايكاردي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إهانة برشلونة برباعية.. هاتريك مبابي لسان جيرمان يزلزل الكامب نو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.