إهانة برشلونة برباعية.. هاتريك مبابي لسان جيرمان يزلزل الكامب نو

انتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ، برباعية مقابل هدف للفريق الباريسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو

وكان الشوط الاول قد انتهى بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان ، بالتعادل الايجابي 1-1 ، وأحرز ليونيل ميسي الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ، وسجل مبابي التعادل في الدقيقة 32.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أمام برشلونة في الدقيقة 65 وسط ضغط هجومي من الفريق الباريسي.

وعزز مويس كين تقدم باريس سان جيرمان باحراز الهدف الثالث في شباك برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، في الدقيقة 70 .

وزاد كيليان مبابي من أوجاع برشلونة بتسجيل هدفه الثالث "هاتريك" والرابع لباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، في الدقيقة 85 ، لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان