عزز مويس كين تقدم باريس سان جيرمان باحراز الهدف الثالث في شباك برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، في الدقيقة 70 .
وكان كيليان مبابي قد سجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أمام برشلونة في الدقيقة 65 وسط ضغط هجومي من الفريق الباريسي.
وكان الشوط الاول قد انتهى بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، بالتعادل الايجابي 1-1
وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وضياع تسديدات قوية الا ان الفريق الكتالوني ضغط هجوميا رغبة في التسجيل والتقدم على المنافس ومع الضغط الهجوم ، حصل برشلونة على ضربة جزاء نتيجة عرقلة ، تقدم لها ميسي ليسجلها في الدقيقة 27 واحرز التعادل مبابي في الدقيقة 32
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان
فيما بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: فلورينزي - كيمبيبي - ماركينيوس - كورزاوا
خط الوسط: باريديس - إدريسا أجاي - فيراتي
خط الهجوم: كيليان مبابي - مويس كين - ماورو ايكاردي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كين يسجل الهدف الثالث لسان جيرمان في شباك برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.