مدرب المريخ: نحتاج للمزيد من الوقت والأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين

قال التونسي نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إنه اتفق مع مجلس إدارة النادي على أن الفريق يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت للتجانس، وتقديم مباريات كبيرة تليق باسم النادي السوداني الكبير.
وأضاف "النابي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمـو" المذاع عبر قناة "Ten"، توليت المهمة في ظروف صعبة و الفريق سيتطور تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
واختتم النابي ، قائلا موسيماني لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في كل مركز ، وأهنئ الأهلي على الفوز ، وأعِد الجمهور بتقديم مباراة كبيرة في الإياب.
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