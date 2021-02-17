قمصان: الأهلي يأمل في تحقيق العاشرة.. وبواليا لديه الكثير

قال سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تحقيق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بداية قوية لأبطال إفريقيا لتحقيق البطولة في نسختها الحالية .

وأضاف قمصان في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن والتر بواليا تمكن من تسجيل أول أهدافه مع النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في ظل امتلاكه العديد من الخبرات الفنية متابعا:" والتر بواليا لديه الكثير".

وتابع :" النادي الأهلي لديه أمل في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية والأهلي لا يعرف المستحيل".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الفوز منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

الفوز الذي حققه الأهلي هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات.

وعلى الرغم من انتهاء شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي فإن شوط المباراة الثاني كان كافيًا ليتمكن الأهلي من تسجيل ثلاثة أهداف.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة 57 من رأسية مثالية، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني بحلول الدقيقة 63، واختتم والتر بواليا ثلاثية الأهلي في الدقيقة 71.

يذكر أن مباراة واحدة تم تأجيلها من الجولة الأولى لدور المجموعات، التي من المقرر أن تجمع الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.