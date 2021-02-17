الأهلي أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الفوز منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

الفوز الذي حققه الأهلي هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات.

وعلى الرغم من انتهاء شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي فإن شوط المباراة الثاني كان كافيًا ليتمكن الأهلي من تسجيل ثلاثة أهداف.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة 57 من رأسية مثالية، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني بحلول الدقيقة 63، واختتم والتر بواليا ثلاثية الأهلي في الدقيقة 71.

يذكر أن مباراة واحدة تم تأجيلها من الجولة الأولى لدور المجموعات، التي من المقرر أن تجمع الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.