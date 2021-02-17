مدرب المريخ: تصريحاتي كانت واقعية وقدمنا شوطا أول جيدا أمام الأهلي

أكد نصر الدين النابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني أنه راضِ تمامًا عن تصريحاته التي أدلى بها قبل مباراة فريقه أمام الأهلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، مؤكدا أنها كانت واقعية لمعرفته الجيدة بقدرات الأهلي.

و أضاف النابي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ قدمنا شوطا أول جيدا أمام الأهلي و نجحنا في الخروج من الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي ، ولكننا لم نتمكن من الحفاظ على النتيجة في الشوط الثاني.

واختتم النابي ، تأخرت بالدفع ببعض العناصر المميزة في الشوط الثاني لعدم جاهزيتهم بشكل كامل ، حيث أن التعاقد مع الفريق تم منذ أسبوعين فقط و الوقت لم يكن كافيًا للتحضير للمباراة ، والآداء في مباراة الإياب سيتطور بشكل كبير.