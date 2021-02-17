بواليا ينضم لقائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد اللقاء نجاح الكونغولي والتر بواليا فى تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي في أول ظهور أفريقي له مع الفريق.

واحتاج والتر بواليا 71 دقيقة فقط ليسجل هدفه الإفريقي الأول بقميص النادي الأهلي حامل لقب دوري الأبطال وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الأغلى داخل القارة السمراء برصيد 9 ألقاب.

ليصبح والتر بواليا أول كونغولي يسجل بقميص الأهلي بشكل عام، وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل خاص، لينضم والتر بواليا إلى القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في البطولات الإفريقية، التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد 37 هدفًا.

وبات والتر بواليا اللاعب المحترف الأجنبي رقم 18 الذي يسجل للأهلي في البطولات الإفريقية، التي يتقدمها الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق، الذي يتصدر قائمة الهدافين الأجانب للأهلي برصيد 18 هدفًا، ومن بعده المهاجم المغربي وليد أزارو برصيد 13 هدفًا، والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ثم جناح الفريق الحالي جونيور أجايي برصيد 6 أهداف في المركز الرابع، والغاني جون أنطوي في المركز الخامس برصيد 4 أهداف.

ونجح بواليا في تعزيز تقدم الأهلي وأضاف الهدف الثالث للفريق بحلول الدقيقة 71، بعد ما سجل أفشة الهدف الأول وأضاف كهربا هدف الأهلي الثاني.