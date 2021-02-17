رضا عبدالعال: مروان محسن يعاني من انعدام الثقة

قال رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، إن مروان محسن مهاجم الأهلي، لم يُختبر، عقب إشراكه كبديل في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني، أمس، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مروان محسن يعاني من انعدام الثقة بالنفس، منذ فترة طويلة مع الفريق.

واختتم عبد العال: الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم، وأتمنى عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ولو حصل على فرصة حقيقية سيصبح المهاجم الأساسي للفريق.