وأضاف علاء إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام المريخ السوداني الذي يعد أضعف فرق دور المجموعات.
وتابع :" بواليا سيفيد الأهلي بشكل كبير في المباريات الإفريقية التي تقام خارج مصر، ولكن كنت اتمنى أن يتعاقد الأهلي مع لاعب إفريقي أفضل منه".
وأكمل:" من الصعب الحكم على مستوى محمود وحيد في مباراة اليوم، خاصة أن المنافس لم يظهر بالمستوى المطلوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء إبراهيم: محمد شريف يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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