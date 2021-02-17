أليسون سينام جيدًا.. تعليق يورجن كلوب على فوز ليفربول بلقاء لايبزج

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأضاف "كلوب"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللقاء خرج كما أردنا، هذه المواجهة كنا بحاجة إليها، لايبزيج كان بإمكانه أن يكون عملاقًا أمامنا ولديهم العديد من المميزات، لكننا تحكمنا بهم بطريقة رائعة وحققنا النتيجة التي نستحقها".
وأكمل: "أعرف لايبزيج جيدًا، الكثيرون انتظروا أن ننزلق أمامهم، ولكنه لم يحدث، لاعبو ليفربول لعبوا لقاء جيدًا حقًا، واستحقوا الانتصار، وأجبروا الخصم على ارتكاب الأخطاء".
وأضاف: "كاباك لاعب جيد، سعيد للغاية بمستواه، وكذلك هندرسون الذي بإمكانه اللعب في نفس المركز، وبوجه عام أنا سعيد بالفريق ككل".
وأردف: "أليسون سيكون بإمكانه النوم جيدًا في رحلة عودتنا إلى إنجلترا، لقد ساعدنا كثيرًا أمام لايبزيج، الأمر ليس في فوزنا باللقاء وأن كل شيء على ما يرام، لكننا لعبنا كرة قدم جيدة".
واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.
وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.
وحسب شبكة "هو سكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%.
وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين من الآن على ملعب أنفيلد رود.
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