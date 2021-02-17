أول تعليق من كهربا على ثلاثية الأهلي في مرمى المريخ السوداني

أعرب محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي عن سعادته بفوز الفريق أمام المريخ السوداني بثلاثية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " :" ‏الحمدلله ???? على الفوز والجاي أفضل ومبروووك لجماهيرنا شكرا". وكان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز كبير، على حساب المريخ السوداني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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