هاني العجيزي: سعادتي مضاعفة بفوز الأهلي وسموحة

قال هاني العجيزي، المدرب المساعد لفريق سموحة، إن فريقه السكندري حقق فوزا مستحقا على دكرنس ببطولة كأس مصر.
وأضاف هاني العجيزي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"لا أعلم سبب إقامة مباراة سموحة ودكرنس في دمنهور، وأشكر اللاعبين على مستواهم في اللقاء".
وأكمل:" حققنا فوزا مستحقا على دكرنس، وأتمنى أن نواصل مشوارنا ببطولة كأس مصر بنجاح".
واستطرد: "سعادتي مضاعفة بفوز الأهلي على المريخ السوداني، وأتمنى التوفيق للفارس الأحمر بمشواره الإفريقي".
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