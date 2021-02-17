دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

حدّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا .
وقال سيد عبدالحفيظ إن الفريق سيغادر الجمعة المقبل إلى تنزانيا، لخوض مباراة صعبة، حيث إن "سيمبا" فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».
وتحدث عبد الحفيظ، عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي؛ من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية.
وأكد عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي يقدرون مسئولياتهم تجاه النادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجود وليد سليمان مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة رغم إصابته وعدم مشاركته يأتي نظرًا لدوره الكبير داخل الفريق، ومؤازرته زملاءه.
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