سامي قمصان: وسط الأهلي من أفضل الخطوط بالفريق.. وبواليا مهاجم مميز

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن خط وسط الفريق، أدى مباراة قوية أمس، أمام المريخ السوداني، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهو من أقوى الخطوط بالفريق.
وأضاف قمصان، في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ ، أن لاعبي الوسط يعانون من الإرهاق الشديد، ولم يحصلوا على راحة منذ نهائي دوري الأبطال الماضي أمام الزمالك.
وأشار قمصان ، إلى أن والتر بواليا مهاجم مميز وكان الخيار الأمثل للأهلي أثناء التعاقد معه ، وهدفه أمس؛ سيمثل دفعة قوية له خلال المباريات القادمة للفريق.
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