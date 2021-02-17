بيراميدز: نعاني بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفيدرالية

أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، استياءه من التجاهل الإعلامي لمشوار بيراميدز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال هاني، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": "نعاني من مشكلة؛ بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفيدرالية، لدينا لاعبون في منتخب مصر، وبيراميدز يمثل مصر في البطولات الإفريقية مثل الأهلي والزمالك".
وتابع: "أتفهم ذلك لو كان في الدوري أو على المستوى المحلي، لكن عندما نلعب على المستوى الإفريقي من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام، وهو ما كان يحدث أيضا مع المقاولون".
وكشف: "نعاني من أزمة أخرى وهي نشر أخبار مغلوطة عن بيراميدز؛ بسبب انتماء من يروج لها".
وأكد المدير الرياضي بيراميدز: "هدفنا المنافسة على الثلاث البطولات التي نشارك بها في الدوري والكأس والكونفيدرالية خلال الموسم الجاري ونأمل في التتويج باللقب".
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