مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
بورتو × يوفنتوس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية × بوروسيا دورتموند - العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بيرنلى × فولهام – الثامنة مساء
إيفرتون × مانشستر سيتى – العاشرة والربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليفانتى × أتلتيكو مدريد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا × نيس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب × أسوان – الثانية والنصف عصرا
الإنتاج الحربى × غزل المحلة – الخامسة مساء
سيراميكا × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء
الزمالك × الإسماعيلى – السابعة والنصف مساء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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