مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 بمواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري، والقنوات الناقلة: مواعيد مباريات الدوري المصري المقاولون العرب × أسوان – الثانية والنصف عصرا الإنتاج الحربى × غزل المحلة – الخامسة مساء سيراميكا × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء الزمالك × الإسماعيلى – السابعة والنصف مساء ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والاسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت .

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